In den acht Ortsteilen von Villingen-Schwenningen wurden am Donnerstag die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher gewählt. Der Bezirksbeirat von Mühlhausen wurde im Gemeinderat gewählt.

Nach der Vereidigung im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen tagten die jeweiligen Ortschaftsräte nahezu zeitgleich.

Sie kamen zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen. Wichtigster Punkt: Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers.

In drei Ortsteilen wird es auf jeden Fall neue „Ortschefs“ geben: Marbach, Obereschach und Weigheim, jedoch nicht sofort.

In Weilersbach wurde Silke Lorke erneut zur Ortsvorsteherin gewählt. Die Abstimmung fiel einstimmig aus. Keine Veränderung gab es auch bei den Stellvertretern: Das sind weiterhin Roland Schuler und Christoph Stern. Neu im Ortschaftsrat sind Denise Braun, Siglinde Nowack, Dominik Hauger und Christoph Wiehl. Tobias Lorke, Kurt Hattler und Christian Glatz vervollständigen das Zehner-Gremium in Weilersbach.

Das ist der Ortschaftsrat von Rietheim. Foto: Elena Baur

Auch in Rietheim gab es keine Überraschungen. Bernd Bucher wurde als einziger Kandidat für den Ortsvorsteher mit neun Stimmen und einer Enthaltung wiedergewählt. Ebenso sein erster Stellvertreter Roland Martin Meßmer. Über die vergangen fünf Jahre stand Eberhard Robert Bertsche im Amt des zweiten Stellvertreters. Altersbedingt möchte dieser allerdings kürzer treten und gab das Amt an Michael Käfer ab. Auch hier gab es eine Zustimmung von neun Ja-Stimmen und einer Enthaltung.

Neu formiert geht der Marbacher Ortschaftsrat in die nächste Legislaturperiode. Foto: Ursula Kaletta

In Marbach wurde gleich zu Beginn der Ortschaftsratssitzung festgestellt, dass es für Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple vorerst keine Nachfolgerin und keinen Nachfolger gibt. Aus den Reihen der Räte kamen keine Vorschläge, so dass Kern-Epple als Interims- Ortsvorsteherin tätig sein wird. Sie gab bekannt, dass es für die Dauer von drei Monaten sein wird, länger möchte sie nicht tätig sein. Sollte sich für dieses Amt, was sie jedoch nicht hoffe, abermals keine Person zur Verfügung stellen, würde das an Lebensjahren älteste Gremiumsmitglied als Interim-Rathauschef eingesetzt. In Marbach wäre das Bernd Lohmiller (SPD). roblemlos konnten die beiden Stellvertreter bestimmt werden. Zum ersten Stellvertreter wurde in Abwesenheit Matthias Lachnit (CDU) gewählt, zur zweiten Stellvertreterin Melanie Gundelsweiler (SPD), beide jeweils einstimmig.