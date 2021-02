Acht Menschen gerettet Nächtliches Feuer in Vöhrenbacher Doppelhaus

Vöhrenbach - Am frühen Donnerstagmorgen um 2.09 Uhr wurde die Abteilung Stadt der Vöhrenbacher Feuerwehr zu einem Kellerbrand in die Schützenstraße gerufen. Aufgrund weiterer Notrufe aus der Nachbarschaft wurde das Ganze als Gebäudebrand eingestuft und entsprechend Feuerwehr-Mannschaften alarmiert. Tatsächlich zeigte sich beim Eintreffen am Brandobjekt, dass nicht der Keller bei dieser Doppelhaushälfte in Brand stand, sondern das gesamte Erdgeschoss. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich drei Personen in der brennenden Doppelhaushälfte, fünf weitere in der anderen Hälfte des Gebäudes. Zwei Bewohner des brennenden Gebäudeteils konnten sich selbst retten, die dritte Person musste dann noch durch die Feuerwehr ins Freie gebracht werden.