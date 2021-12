1 Die eingesetzten Lolli-Tests der Firma "Realy Tech" werden mittlerweile nicht mehr benutzt. Foto: scaliger – stock.adobe.com

In Boll ist es in einem Kindergarten am Wochenende zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Die acht betroffenen Kinder sind isoliert. Zum Einsatz kamen in den Wochen zuvor Lollil-Tests des Herstellers "Realy Tech", die mittlerweile nicht mehr vom Paul-Ehrlich-Institut gelistet werden. Besteht ein Zusammenhang?















Hechingen - In Kindergärten gilt derzeit, dass sämtliche Kinder zwei Mal pro Woche mittels eines Schnelltests getestet werden. Dies geschieht in der Regel montags und mittwochs. Doch welche Test kommen hier genau zum Einsatz? Hintergrund dieser Frage ist die Annahme eines Lesers, dass ein Ausbruch im Katholischen Kindergarten St. Nikolaus in Boll, bei dem acht Kinder betroffen seien sollen, auf einen nicht mehr zugelassenen Schnelltest zurückzuführen sein soll. Dieser könnte für ungenaue Ergebnisse in den vergangenen Wochen verantwortlich gewesen sein.