Acht Gruppen in acht Lokalen: So humorvoll ging es beim Schnurren in Haslach zu

So humorvoll ging es beim Schnurren in Haslach zu

1 Die Globetrottel wussten unter anderem von Schellenhansel-Obmann Denis Fritz mit Ausrufezeichen-Fetisch zu berichten. Foto: Störr

Ausnahmsweise wurde das Schnurren auf den Samstag vorverlegt, was weder den Schnurrbeiträgen noch dem Besuch einen Abbruch tat. Mit spitzer Feder wurden die Missgeschicke der Mitbürger seziert – von aufgetauten Wurstsalat über verlorene Handys bis zu Philipp-Saar-Ampel.









Wenn Whatsapp seine Ausrufezeichen zurückverlangt und der Wurstsalat im Wasserdampf aufgetaut wird, dann ist klar: In Haslach wird wieder geschnurrt. Aufgrund der Bundestagswahl ausnahmsweise am Samstag, Schnurranten sind beim Lästern flexibel. Acht Gruppen zogen durch acht Lokale und verbreiteten gut gelaunt und bestens aufbereitet, was ihnen während des Jahres an Missgeschicken zugetragen wurde.