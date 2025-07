Kinder tauchten in die Zirkuswelt von Abeba ein

Achert-Schule in Rottweil

1 Die Schüler tauchen in die bunte Welt des Zirkus ein. Foto: Keßler Fünf Tage lang erkundeten die Schüler der Achert-Schule in Rottweil die Welt der Akrobaten, Clowns und Showmens. Zum Schluss gab es einen Auftritt in der Manege.







„Alles, außer gewöhnlich!“ – was der Leitsatz des Zirkus Abeba. Und das erlebten die Schüler der Achert-Schule in Rottweil auch. Vom Zirkus Abeba geleitet, tauchten sie fünf Tage lang in die bunte Welt des Zirkus ein.