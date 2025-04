1 Oscar-Wähler können nicht mehr in einer Kategorie abstimmen, wenn sie nicht alle Nominierten gesehen haben. (Archivbild) Foto: Danny Moloshok/Invision/AP/dpa

Die nächste Oscar-Verleihung findet am 15. März 2026 statt. Künftig soll, wer nicht alle nominierten Filme gesehen hat, nicht mehr so leicht abstimmen können.









Los Angeles - Oscar-Juroren sollen es künftig schwerer haben, in einer Kategorie abzustimmen, wenn sie nicht alle nominierten Filme gesehen haben. Das schreiben die Branchenmagazine "Hollywood Reporter" und "Deadline" unter Bezug auf eine neue Regel der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.