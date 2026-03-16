1 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (l) sitzt in Kiew zusammen mit dem US-amerikanischen Schauspieler und Regisseur Sean Penn. Foto: -/Pressebüro des ukrainischen Präsidenten(AP/dpa Hollywood-Star Sean Penn reist erneut nach Kiew – und verpasst dafür die Oscar-Verleihung. Warum der ukrainische Präsident Selenskyj ihn empfangen hat.







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Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat US-Schauspieler Sean Penn in seinem Amtssitz in Kiew empfangen. "Sean, dank dir wissen wir, was ein wahrer Freund der Ukraine ist", schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. Er erinnerte daran, dass Penn schon in den ersten Kriegstagen im Februar 2022 in Kiew war. "Und wir wissen, dass du auch weiter an der Seite unseres Landes und unseres Volkes stehen wirst", schloss er den Beitrag ab.