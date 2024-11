In der Nacht auf Freitag sind in Calw unter anderem die Wände der Fußgängerunterführung Richtung ZOB mit Beleidigungen beschmiert worden. Die möglichen Täter hat die Stadt allerdings auf Band.

„ACAB!“, „FUCK OFF!“ und „KURWA“: In schreiendem Rot verschandeln diese Beleidigungen seit Freitag verschiedene Stellen in Calw.

Die ersten beiden „zieren“ die Wände der Fußgängerunterführung in Richtung ZOB. Bei „ACAB“ handelt es sich um die Abkürzung des englischen Ausspruchs „All cops are bastards“, was wörtlich „Alle Polizisten sind Bastarde“ bedeutet – oder, freier übersetzt, „Alle Bullen sind Schweine“.

Neue Mauer mit langem Strich verunstaltet

„Kurwa“ wiederum ist ein vulgärer Ausdruck für Prostituierte im Polnischen und prangt auf dem Wasserspender nahe des Marktplatzes.

Dort wüteten die unbekannten Täter indes weiter. Auch der gerade erst einen Tag aufgebaute große Weihnachtslichterkranz auf dem Marktbrunnen wurde mit roter Farbe angesprüht. Die erst am Donnerstag fertiggestellte Mauer vor dem Tedi-Markt wurde ebenfalls mit einem langen Strich verunstaltet.

„Einfach nur unglaublich traurig“, erklärte Calws Oberbürgermeister Florian Kling gegenüber unserer Redaktion. Die Mauer müsse sich kommende Woche der Steinmetz nochmals ansehen. Die Unterführung sei erst vor zwei oder drei Wochen gründlich gereinigt worden.

Den Schaden kann Kling aktuell noch nicht beziffern. Dafür kennt er eine mutmaßliche Tatzeit: etwa 0.30 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Diese Uhrzeit zeigt jedenfalls das Video einer Überwachungskamera am ZOB, auf dem zwei junge Männer zu sehen sind, von denen einer offenbar mit einer Sprühdose die Treppen der Unterführung hinabsteigt und kurz darauf wieder heraufkommt. Dabei könnte es sich um die Täter handeln.

Personenbeschreibung

Einer trägt einen dunklen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, schwarze Hosen und eine schwarze Mütze, der andere weiße Schuhe, eine hellgraue Jacke, schwarze Mütze, eine helle Hose und einen kurzen, schwarzen Vollbart.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Calw unter Telefon 07051/16 10 zu wenden.