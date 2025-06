„ACAB“-Causa um Bundessprecherin: Südwestsprecher der Grünen Jugend distanzieren sich von Nietzard

Die Landessprecher der Grünen Jugend distanzieren sich in der „ACAB“-Causa um die Bundessprecherin Jette Nietzard von deren Äußerungen über die Polizei. In einer Stellungnahme auf Anfrage unserer Redaktion heißt es seitens der Südwest-Sprecher der Grünen Jugend, Tamara Stoll und Tim Bühle: „Pauschale Aussagen über ganze Berufsgruppen wie die Polizei widersprechen unserer Haltung als Grüne Jugend Baden-Württemberg.“ Zwar müssten problematische Vorfälle bei der Polizei benannt und konsequent aufgearbeitet werden. „Pauschalisierungen leisten dazu jedoch keinen Beitrag.“

Im Gegenteil: Sie würden das Engagement der Polizisten für den demokratischen Rechtsstaat verkennen und einen konstruktiven, ernsthaften Diskurs erschweren. „Wir stehen für eine differenzierte Debatte und distanzieren uns von pauschalen Zuschreibungen“, so die Sprecher.

Nietzard hatte Ende Mai auf ihrem Instagram-Profil ein Selfie gepostet, das sie in einem Pullover mit der Aufschrift „ACAB“ („Alle Polizisten sind Bastarde“) zeigt. Darunter schrieb die Nachwuchspolitikerin: „Auf dem Weg in den Bundestag“ und fragte ihre Follower: „Was findet Julia Klöckner schlimmer? ,ACAB’-Pulli oder ,Eat the rich’-Cap?“

Für ihren Pulli war die Bundessprecherin der Grünen Jugend bereits auf Bundesebene von führenden Grünen kritisiert worden. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, schrieb auf X :„All cops are bastards“ sei „ein völlig unterirdischer, inakzeptabler und beleidigender Take für alle Polizistinnen und Polizisten“. Parteichefin Franziska Brantner teilte den Beitrag – und kündigte später an, mit Nietzard reden zu wollen.

Kretschmann legt Nietzard Parteiaustritt nahe

Auch aus Baden-Württemberg hatte Nietzard Gegenwind aus den eigenen Reihen erhalten. Der Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl im kommenden Jahr, Cem Özdemir, schrieb auf X: „Die Polizei verteidigt in höchstem persönlichen Einsatz jeden Tag die Werte, die uns als Partei ausmachen. Wer das nicht kapiert hat, ist bei uns falsch.“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann schlug in die gleiche Kerbe und legte Nietzard gar den Parteiaustritt nahe. Er appelliere an die Grüne-Jugend-Politikerin und andere, die ähnliche Gedanken hätten: „Sucht euch die richtige Partei aus und verlasst uns einfach. Wir sind nicht die richtige Adresse für die Art von Gesinnung, die ihr habt.“