AC/DC-Tribute in Hechingen: „TNT“ und „Back In Black“ lässt Fans feiern

„TNT“ und „Back In Black“ lässt Fans feiern

AC/DC-Tribute in Hechingen

1 Die Gäste im Hofgut Domäne feierten mit der AC/DC-Tribute-Band „The Jack“ einen ausgelassen Abend. Foto: Max Bäurle

Die AC/DC-Tribute-Band „The Jack“ ließ am Donnerstagabend das Publikum im Hofgut Domäne in Hechingen abrocken. Bei den Kultsongs wurde bis in die letzte Reihe kräftig mitgesungen.









Eine ausgelassene Stimmung herrschte am Donnerstag beim sehr gut besuchten Konzert der AC/DC-Tribute-Band „The Jack“ im Hofgut Domäne in Hechingen. Beim energiegeladenen Auftritt der Band aus Geislingen an der Steige wirkte wieder das lebende „Maskottchen“ mit, das mit seiner Gitarre die Bühne unsicher machte. Dabei spielte der „Gitarrist“ nicht echt, obwohl es teils den Anschein hatte.