AC/DC 2024 in Deutschland: Vorverkauf, Termine, Tickets

Lange brodelte die Gerüchteküche, jetzt ist es endlich offiziell: Die legendäre Hardrock-Band AC/DC wird in diesem Sommer erstmals seit fast acht Jahren wieder auf Tour gehen. Die Australier, die für Rockhymnen wie „Highway To Hell“, „Back In Black“ oder „Thunderstruck“ berühmt sind, kündigten am Montag eine Europa-Tournee von Mai bis August an.

Angus Young und Co. werden im Rahmen dieser für neun Konzerte nach Deutschland kommen. Auftritte sind in Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheim, Nürnberg und Hannover geplant – sowie Stuttgart. Am 17. Juli wird AC/DC im Rahmen ihrer „Power Up“-Europatournee auf den Cannstatter Wasen auftreten. Aber wie kommt man an Tickets für die Show? Und wo spielt die Band noch?

Lesen Sie auch

Wann startet der Vorverkauf?

Unter dem Titel „Power Up“ kündigen die Rockikonen aus Australien eine Europa-Tour an. Auftreten werden sie neben Deutschland ebenfalls in Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Auch in England, der Slowakei, Belgien, Frankreich und Irland können sich Fans auf die Band freuen.

Das bislang letzte Konzert von AC/DC hierzulande fand am 15. Juni 2016 in der Esprit-Arena in Düsseldorf statt und liegt schon eine ganze Weile zurück. Grund genug, sich Tickets für die insgesamt neun Shows in Deutschland zu ergattern.

Der Vorverkauf startet laut dem Ticketanbieter Eventim am Freitag (16. Februar) um 11 Uhr. Auf der Internetseite läuft bis zu diesem Datum ein Countdown. Klickt man auf die jeweiligen Termine, erscheint der Hinweis, dass die Anzahl der Tickets pro Kunde auf sechs beschränkt ist. Eventim schreibt außerdem: „Tickets für AC/DC gibt es ausschließlich als FanTicket, nicht aber als mobile Ticket oder Ticket Direct.

Da der Ansturm auf die Tickets wohl sehr groß sein wird, rät der Ticketanbieter folgendes:

Anmelden beim Ticketalarm, damit man nichts mehr verpasst

beim Vorverkaufsstart die Zahldaten bereithalten und beim Eventim-Kundenkonto einloggen (beziehungsweise das vorab erstellen)

beim Ticketkauf dranbleiben. Denn auch wenn temporär erstmal keine Tickets mehr verfügbar sein sollten, können abgelaufenen Reservierungen zurückkommen.

nicht mehrere Browser-Tabs oder Fenster sowie auch keine verschiedenen Browser-Typen gleichzeitig öffnen, da die unterschiedlichen Sessions die Gefahr erhöhen, dass man seinen Platz im Warteraum verliert.

Tickets sind dann außerdem bei den bekannten Vorverkaufsstellen in den jeweiligen Städten erhältlich. Für das Konzert in Stuttgart etwa unter stuttgart-live.de.

Wie viel kosten AC/DC Tickets?

Was genau die die AC/DC-Tickets genau kosten sollen, ist noch nicht genau bekannt. Wie die Brauenschweiger Zeitung unter Berufung auf den Veranstalter Hannover Concerts schreibt, sollen die Tickets für Hannover allerdings zwischen 150,35 und 180,25 Euro kosten. Vermutlich werden sich die Ticketpreise in diesem Rahmen bewegen.

Auch bei „ticketbande“, einem Ticketsuchportal für den Sekundärmarkt werden Preise angegeben – obwohl die Originalpreise noch nicht veröffentlich wurden. Fans kann das allerdings als Orientierung dienen, obwohl das Portal darauf hinweist, dass die bei ihm ausgewiesenen Preise höher oder niedriger sein können, als der aufgedruckte Originalpreis der Tickets. Für die Show in Hannover etwa ist von 309 bis 477 Euro die Rede, für das Konzert in Stuttgart von 320 Euro bis 380 Euro.

Wie sind die weiteren Tourtermine von AC/DC?

Die australische Band spielt neun Konzerte in Deutschland und tritt unter anderem auch zweimal in Österreich auf.

17. Mai 2024: Gelsenkirchen (Veltins-Arena)

21. Mai 2024: Gelsenkirchen (Veltins-Arena)

9. Juni 2024: München (Olympiastadion)

12. Juni 2024: München (Olympiastadion)

16. Juni 2024: Dresden (Rinne Open Air)

23. Juni 2024: Wien (Ernst-Happel-Stadion)

26. Juni 2024: Wien (Ernst-Happel-Stadion)

13. Juli 2024: Hockenheim (Hockenheimring)

17. Juni 2024: Stuttgart (Cannstatter Wasen)

27. Juli 2024: Nürnberg (Zeppelinfeld)

31. Juli 2024: Hannover (Messegelände)

Bandbesetzung

Einige Gerüchte kursierten in den letzten Wochen über die Besetzung der Band für ihre Tour 2024. Besonder darüber spekuliert wurde, ob der Bassist Cliff Williams an der Tour teilnehmen würde. Das wird allerdings nicht der Fall sein. Der Schagzeuger Matt Laug wird seine Nachfolge antreten. Daneben werden Angus Young an der Leadgitarre, Sänger Brian Johnson und Rhythmusgitarrist Stevie Young auf der Bühne stehen.