AC/DC-Konzertspektakel: Senioren-Rock? Von wegen!

1 AC/DC ließen am Samstagabend den Hockenheimring beben. Foto: Arne Hahn

Der Hockenheimring hat schon etliche beeindruckende und auch lautstarke Veranstaltungen erlebt. Am Samstag aber setzten AC/DC ein nicht zu überhörendes Ausrufezeichen. Der Ring bebte, 100 000 Besucher waren aus dem Häuschen. Am Mittwoch sind die Australier in Stuttgart zu Gast. Auf was sich Besucher freuen dürfen und was für Ärger sorgen könnte.









Punkt 20.30 Uhr wird es laut auf dem Hockenheimring, verdammt laut. Und das bleibt auch so, bis um 22.35 Uhr nicht nur die Kanonenschläge bei „For Those About To Rock“ das Ende des denkwürdigen Konzertabends einläuten, sondern auch ein imposantes Feuerwerk den Schlusspunkt unter ein explosives Konzert setzt und die 100 000 Besucher begeistert wieder den Heimweg antreten. Hier ein Überblick, wie das Konzert am Hockenheimring war, und was die Konzertbesucher am Mittwoch, 17. Juli, in Stuttgart erwartet.