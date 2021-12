1 Die Schiltacher Feuerwehr ist am Morgen des Silvestertags zu einem Brand in den Akazienweg in Vorderlehengericht gerufen worden. Foto: Wegner

Zu einem Brand in einer Küche waren die Feuerwehr Schiltach sowie die Drehleiter aus Schramberg, Rettungsdienst und Polizei am Morgen des Silvestertags in den Akazienweg in Schiltach-Vorderlehengericht gerufen worden.















Schiltach-Vorderlehengericht - Schreck in den Morgenstunden in einem Wohnhaus im Akazienweg in Vorderlehengericht: Beim Kochen am frühen Morgen gegen 7.30 Uhr stand plötzlich der über dem Herd angebrachte Abzug in Flammen.

Geistesgegenwärtig löschten die Bewohner des Hauses, so der Schriftführer der Feuerwehr Schiltach, Frieder Götz, die Flammen selbst, alarmierten aber auch die Feuerwehr. Diese war mit drei Fahrzeugen nach Vorderlehengericht ausgerückt, zudem war von der Leitstelle auch die Drehleiter aus Schramberg angefordert worden, die aber nicht zum Einsatz kommen musste.

Da die Küche ziemlich verraucht war, bliesen die Schiltacher Wehrleute unter Kommando von Markus Fehrenbacher mit einer Druckbelüftung den Rauch aus dem Gebäude, konnten danach aber schnell auch wieder abrücken.

Über die mögliche Schadenshöhe wurden vor Ort noch keine Angaben gemacht.