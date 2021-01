Abzocke-Vorwurf aus Kreis Rottweil Corona-Test irrtümlich abgerechnet?

Kreis Rottweil - Ein Lehrer aus dem Landkreis Rottweil, der anonym bleiben möchte, hatte Ende November in zwei verschiedenen Klassen unterrichtet, in denen jeweils ein Schüler positiv auf Corona getestet worden war. Über das Wochenende entwickelte er selbst Symptome und rief umgehend bei der nächsten Corona-Schwerpunktpraxis an, um von einem seiner Coronatest-Gutscheine Gebrauch zu machen. Er gab am Telefon bereits an, Lehrer zu sein und kam dann mit einem vom Rektor ausgestellten Nachweis in der Praxis vorbei.