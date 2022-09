1 Ein Geldwäscher für OneCoin wird nun an die USA ausgeliefert. (Symbolfoto) Foto: Belish/ Shutterstock

Einer der Mitangeklagten im OneCoin-Skandal wird an die USA ausgeliefert, berichtet das Branchenmagazin BTC-Echo. Ihm wird Geldwäsche in dreistelliger Millionenhöhe vorgeworfen.















Schramberg - Als weltweit größter Krypto-Scam hat OneCoin unrühmliche Geschichte geschrieben. Rund vier Milliarden US-Dollar haben Anleger durch das Betrugssystem verloren.

Während die hauptverantwortliche Drahtzieherin, Ruja Ignatova, auch bekannt als "CryptoQueen", weiter mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, hat ein britisches Gericht nun die Auslieferung eines OneCoin-Geldwäschers an die USA angeordnet.

105 Millionen US-Dollar gewaschen

105 Millionen US-Dollar soll der Angeklagte Christopher Hamilton über das Unternehmen Viola Asset Management für OneCoin gewaschen haben. Eingezahlt wurden die Gelder von Gilbert Armenta, einem Finanzier aus Florida, der mit Ignatova in Verbindung gestanden sein soll.

Die Konten wurden von Hamilton kontrolliert, Compliance-Beauftragter des Unternehmens war der Mitangeklagte Robert McDonald. Laut Anklage sollen Hamilton und McDonald zudem 32 Millionen US-Dollar von Armenta gestohlen haben.

Schwere grenzüberschreitende Kriminalität

Ein Großteil des Schadens sei in Großbritannien entstanden, argumentierte die Verteidigung, die eine Auslieferung an die USA verhindern wollte. Richter Rimmer zufolge handle es sich jedoch um "schwere grenzüberschreitende Kriminalität", die "Interessen der Opfer des OneCoin-Betrugs" seien global. Demnach hätten "alle Opfer, einschließlich derer in den USA, ein Interesse an der weiteren Verfolgung der am Betrug Beteiligten".

McDonald, der seine schwerkranke Frau pflegt, darf in Großbritannien bleiben. Eine Auslieferung würde "sein Menschenrecht auf Achtung des Familienlebens in unfairer Weise verletzen", so das Gericht.

Der Fall wird nun zur endgültigen Entscheidung an den Staatssekretär weitergeleitet. Hamilton kann noch Berufung einlegen.