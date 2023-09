Achtung: Wer sein Auto online abmelden will, läuft Gefahr, auf einer Fake-Seite zu landen. Die Zulassungsstelle Rottweil warnt aus aktuellem Anlass. Etliche Betroffene haben sich schon gemeldet.

Vom Sofa aus das Auto an- oder abmelden, ganz einfach digital: seit 1. September kein Problem. Doch schon nach wenigen Tagen häufen sich nun in der Zulassungsstelle im Landkreis Rottweil die Fälle, in denen Bürgerinnen Opfer von gefälschten Webseiten wurden. Das Landratsamt informiert.

Fake-Seiten täuschen Dienstleistung vor

Wer „Auto abmelden“ in die Suchmaschine seines Browsers eingibt, findet viele Angebote – darunter auch sogenannte „Fake-Seiten“, die vortäuschen, dass sie diese Dienstleistung online anbieten. Sachgebietsleiterin Miriam Grießer von der Zulassungsstelle im Landratsamt Rottweil warnt vor diesen Fake-Seiten. „Bei diesen Seiten sind oft deutlich erhöhte Gebühren ab 35 Euro aufwärts fällig. Es gibt in vielen Fällen keine Abmeldebestätigung, und das überwiesene Geld ist weg, ohne Abmeldung des Fahrzeuges.“ In allen Fällen haben sich die Personen nicht über die Webseite des Landkreises Rottweil eingeloggt, sondern über andere Portale.

Geschädigte suchen bei der Zulassungsstelle Hilfe

Hilfe suchen sich die Geschädigten im Anschluss bei der KFZ-Zulassungsstelle, oft in der Annahme, dass das „online nicht richtig funktioniert hat“. „Wir müssen den Leuten dann sagen, dass sie einem Betrug aufgesessen sind“ bedauert Miriam Grießer.

Dazu kommt, dass weitere Gebühren fällig werden, denn vor Ort muss nun das Auto rechtmäßig abgemeldet werden. Durch die Freilegung des Sicherheitscodes auf dem Kennzeichen verliert das Kennzeichen an Gültigkeit, was bei einer Fake-Abmeldung zu weiteren Problemen führen kann.

„Wir möchten die Bürger dringend bitten, sich ausschließlich über die Webseite unserer Zulassungsbehörde, also beim Landkreis Rottweil, für den An- oder Abmeldevorgang einzuloggen, denn nur hier ist dieser Online-Vorgang korrekt möglich.“ Der Link lautet www.landkreis-rottweil.de/auto.