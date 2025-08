Abzocke am Telefon

1 Ein Anruf aus Spanien, den man so gar nicht erwartet? Gut möglich, dass es sich um Betrüger handelt - wie hier auf einem Handy mit Vodafone-Vertrag. Foto: Wolf von Dewitz/dpa Bei Anrufen aus dem Ausland sind häufig Betrüger am Apparat. Ein Spam-Warnsystem von Vodafone hat in den vergangenen drei Monaten millionenfach angeschlagen.







Düsseldorf - Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat mit einem neuartigen Anti-Spam-System in den vergangenen drei Monaten Handynutzer in Deutschland vor rund 15 Millionen potenziellen Abzock-Anrufen gewarnt. Das geht aus einer ersten Auswertung des Spam-Warn-Dienstes hervor, die Vodafone in Düsseldorf veröffentlichte.