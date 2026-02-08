Abzeichen in jedem Alter möglich: TSC Blumberg zeichnet erfolgreiche Sportler aus

Für das abgelaufene Jahr verleiht der TSC Blumberg 22 Sportabzeichen. Unter anderem dürfen sich die Blumberger 16 Mal über Gold freuen.

Mit entsprechenden Urkunden und persönlichen Anmerkungen des TSC Leichtathletik Schriftführers Robert Eichler wurden im Fliegerheim des Luftsportvereins Blumberg für das Jahr 2025 insgesamt 22 Sportabzeichen im feierlichen Rahmen verliehen. „16 Mal Gold sowie sechs Mal Silber und neun Mehrkampfabzeichen sind für uns eine stolze Bilanz“, fiel das Fazit für das Sportjahr von dem TSC-Sprecher in allen Belangen positiv aus.

In seinem Jahresrückblick wies Robert Eichler auf die Unterstützung in der Gymnastikgruppe von Linda Gnirß und Elke Waimer hin. Mit einem unglaublichen Altersgefälle zeigen sich die Abnehmer der Sportabzeichen breit aufgestellt. Mit acht Jahren ist Samuel Kerek der jüngste Teilnehmer, mit 85 Jahren führt Günter Schmid, der im vergangenen Jahr zum 30. Mal das Sportabzeichen ablegte, die Altersriege an.

Bei der Übergabe der Urkunden ging Robert Eichler auf die vollbrachten Leistungen der einzelnen Sportler ein. In unterschiedlichen Kombinationen neben dem Schwerpunkt Leichtathletik können Alternativen wie im Radfahren, Turnen bis zum Schwimmen mit altersgerechten Vorgaben absolviert werden. Bei den Ausführungen von Robert Eichler tauchten auch ganz spezielle Übungen wie vom Rückwärtsseilspringen bis zum Grundsprung rückwärts auf. Da das Blumberger Sportzentrum nicht mehr den Ansprüchen genügt, wurden auch einige Abnahmen in der Sportanlage Immendingen vorgenommen.

Der gesamte Verein hofft auf die baldige Umsetzung der geplanten Sanierung im Werner Gerber Sportzentrum. „Zugesicherte Fördergelder sowie die aktuellen städtischen Planungen lassen uns hoffen“, freut sich Eichler über die städtische Initiative. Die Jahreshauptversammlung wurde auf den 26. März im „Conrads Restaurant“ terminiert.