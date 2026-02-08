Abzeichen in jedem Alter möglich: TSC Blumberg zeichnet erfolgreiche Sportler aus

Für das abgelaufene Jahr verleiht der TSC Blumberg 22 Sportabzeichen. Unter anderem dürfen sich die Blumberger 16 Mal über Gold freuen.
Mit entsprechenden Urkunden und persönlichen Anmerkungen des TSC Leichtathletik Schriftführers Robert Eichler wurden im Fliegerheim des Luftsportvereins Blumberg für das Jahr 2025 insgesamt 22 Sportabzeichen im feierlichen Rahmen verliehen. „16 Mal Gold sowie sechs Mal Silber und neun Mehrkampfabzeichen sind für uns eine stolze Bilanz“, fiel das Fazit für das Sportjahr von dem TSC-Sprecher in allen Belangen positiv aus.