Abwehrmann des VfB Stuttgart: Hopp Schwiiz! Die WM-Mission des Luca Jaquez

Im vergangenen Oktober wurde er erstmals nominiert, inzwischen ist er eine feste Größe im Schweizer Kader. Jetzt will Luca Jaquez bei der WM durchstarten.
Im zweiten Gruppenspiel bei der WM könnte es aus Sicht des VfB Stuttgart zu einem brisanten Duell kommen: Der Schweizer Innenverteidiger Luca Jaquez trifft auf Bosnien mit Stürmer Ermedin Demirovic – ob die beiden Profis der Weiß-Roten am Ende tatsächlich auf dem Platz aufeinander treffen, dürfte davon abhängen, ob Jaquez über seine bisherige Jokerrolle bei den Schweizern hinauskommt (Demirovic ist Teil der bosnischen Stammelf).