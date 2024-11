Abwasserzweckverband tagte: Darum muss die Kläranlage in Hausach saniert werden

1 it der Erneuerung der wasserrechtlichen Genehmigung wird für die Hausacher Kläranlage auch ein Sanierungsplan für die nächsten zehn Jahre erarbeitet. Foto: Ramsteiner

Die Versammlung des Abwasserzweckverbands der Raumschaft Hausach/Hornberg begann mit dem Dank des Vorsitzenden Wolfgang Hermann an das Klärwerkteam, das in der Zeit der Leitungsvakanz den Betrieb hervorragend in Schuss gehalten habe.









Der neue Betriebsleiter Leonhard Läufer stellte sich vor und berichtete über den Sachstand der Kläranlage. Die Hausacher Kläranlage sei ausgelegt auf 34 000 Einwohnerwerte, sie arbeite an der Belastungsgrenze, „aber die Werte werden eingehalten“, so Läufer. Die habe er sich alle angeschaut, bevor er den Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Im Vergleich mit Anlagen der gleichen Größenklasse im Land könne man sich durchaus sehen lassen. Auch der Stromverbrauch von 31,5 KWh pro Einwohner und Jahr sei nicht schlecht. Davon brauche man zwei Drittel in der Biologie, da lasse sich mit etwas Aufwand gut zehn Prozent einsparen, das seien gut 20 000 Euro, so Läufer.