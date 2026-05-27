Abwasserzweckverband Schlichemtal: Warum der Regenüberlauf schon längst Tagebuch führen sollte

Im Unteren Schlichemtal müssen Regenüberläufe und Becken erneuert werden – und zwar dringend. Warum der Abwasserzweckverband in der Bringschuld ist.
Bis zum Jahr 2024 hätten an allen Regenüberlaufbecken (RÜB) neue Messsysteme installiert werden sollen. „Das Land will sicherstellen, dass bei den hohen Fördergeldnern auch angemessene Technik integriert ist“, erklärte Jakob Geiger vom Ingenieurbüro Raidt und Geiger der Versammlung. Der Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal kam in der jünsten Sitzung nämlich vorwiegend zusammen, um über die Zukunft der Regenüberlaufsysteme zu sprechen.