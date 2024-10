Abwasserversorgung in Sulzbach: Weltfremde Bürokraten

1 Am Mooswald geht nichts voran. Foto: Archiv Dold

Es ist einfach nicht zu glauben: Weil vor Jahren im benachbarten Bereich Spittel/Welschdorf Erdaushub auf anscheinend ökologisch wertvollen FFH-Wiesen abgelegt wurde, verzögert sich ein existenzielles Vorhaben am Mooswald bis zum St. Nimmerleinstag. Nun muss der dringend nötige Bau der Abwasserversorgung zum zweiten Mal auf Eis gelegt werden – und die Uhr tickt, da die bisherigen Hauskläranlagen oft altersschwach sind. Wie fatal der weltfremde bürokratische Federstrich im Oktober 2023 war, zeigt sich jetzt erneut: Baukosten explodieren, Zuschüsse sinken. Die Gemeinde Lauterbach ist nicht in der Lage, den stark gestiegenen Eigenanteil zu stemmen. Für einen Ausweg aus dem Schlamassel braucht es viele Behörden, um den Weg für einen Zuschuss frei zu machen. Den Anwohnern am Mooswald dürfte es angesichts der bisherigen Erfahrungen bereits jetzt davor grausen. Eine schnelle, unkomplizierte Lösung sollte nun aber endlich umgesetzt werden – auch um Vertrauen in die Bürokratie zurück zu gewinnen.