Diese Kanalprojekte stehen in Haslach an

1 Routinemäßige Reinigungen aber auch größere Projekte stehen in Haslach für die Abwasserinfrastruktur auf dem Plan. Foto: Benz

Die Verwaltungsgemeinschaft steht vor umfangreichen Aufgaben bei der Abwasserinfrastruktur. Neben Reinigungen und Sanierungen erfordert ein Millionenprojekt in Steinach/Lachen besondere Planung.









Haslachs Stadtbaumeister Clemens Hupfer gab in der Sitzung des gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft am Donnerstagnachmittag im Rathaus einen Überblick über die Arbeiten an den Abwasserkanälen, die 2024 geleistet wurden und 2025 anstehen werden.