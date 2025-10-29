Abwassergebühren in Rohrdorf: Diese Gebührenänderungen greifen ab 2026

In einer Sitzung thematisierte der Gemeinderat von Rohrdorf, dass die Abwassergebühren und die Niederschlagswassergebühren nicht kostendeckend sind.
Aufgrund deutlich gestiegener Kosten bei der Abwasserbeseitigung und steigenden Umlagen an den Abwasserzweckverband sind die derzeitig geltenden Abwassergebühren und Niederschlagswassergebühren in Rohrdorf nicht mehr kostendeckend. Dies habe der Rechnungsabschluss 2024 gezeigt, erklärte Bürgermeister Daniel Jendroska in der vergangnen Sitzung des Gemeinderats.