Abwassergebühren in Rohrdorf: Diese Gebührenänderungen greifen ab 2026

Anzeige Toyota Großmann ist voll ausgerüstet für vollelektrisch

Der namhafte Automobilhersteller Toyota hat bislang vorwiegend auf Hybriden und Plugin-Modelle gesetzt. In den nächsten Tagen sowie mit Beginn des neuen Jahres wird sich das ändern: Mehrere Modelle kommen vollelektrisch auf den Markt - und damit auch in die Halle von Toyota Großmann auf dem Wolfsberg. Inhaber Achim Großmann wartet schon mit Spannung auf die neuen Modelle. Sein Team ist bereit, auch seine Mechatroniker in der Werkstatt. Denn, das weiß Achim Großmann nach so vielen Jahren im Geschäft genau: Mit dem reinen Verkauf ist es nicht getan, er will seinen Kunden auch alle Serviceleistungen aus einer Hand bieten.