Abwassergebühren in Rohrdorf: Diese Gebührenänderungen greifen ab 2026
Die Abwassergebühren in Rohrdorf steigen. Foto: Guido Khoury - stock.adobe.com

In einer Sitzung thematisierte der Gemeinderat von Rohrdorf, dass die Abwassergebühren und die Niederschlagswassergebühren nicht kostendeckend sind.

Aufgrund deutlich gestiegener Kosten bei der Abwasserbeseitigung und steigenden Umlagen an den Abwasserzweckverband sind die derzeitig geltenden Abwassergebühren und Niederschlagswassergebühren in Rohrdorf nicht mehr kostendeckend. Dies habe der Rechnungsabschluss 2024 gezeigt, erklärte Bürgermeister Daniel Jendroska in der vergangnen Sitzung des Gemeinderats.

 

Derzeit unter Durchschnitt

Derzeit gelten 2,00 Euro Schutzwassergebühren pro Kubikmeter und 0,64 Euro pro Quadratmeter bei der Niederschlagswassergebühr. Die durchschnittlichen Abwassergebühren aller Städte und Gemeinden im Landkreis Calw liegen aktuell im Durchschnitt bei den Schmutzwassergebühren und den Niederschlagswassergebühren deutlich über den Gebühren, die zurzeit in Rohrdorf erhoben werden.

Daher wurden die Abwassergebühren gemeinsam mit einem Fachbüro überprüft, sagte Jendroska. Die Gebührensätze passte der Gemeinderat nun folgendermaßen an: Künftig wird der Kubikmeter Abwasser 2,31 Euro kosten. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,64 Euro pro Quadratmeter abflussrelevante Fläche und Jahr. Die Gebührenänderungen greifen zum 1. Januar 2026.

 