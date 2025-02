Kämpfer aus Gütenbach Um das Leben von Marcel gerungen

Es sollte ein schöner Urlaub in Hamburg werden, mit Zoobesuchen, Weihnachtsmärkten und Silvester. Doch für Familie Fritschi war es vor allem eine Zeit in Angst um ihren Sohn Marcel. Welche Höhen und Tiefen sie in dieser Zeit durchlebten und welche in den nächsten Monaten auf sie noch zukommen, erzählt Bernhard Fritschi.