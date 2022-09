1 Die Tennenbronner Kläranlage wird zum Ende des Jahres aufgegeben und Tennenbonn über einen Kanal an die Schramberger Anlage angeschlossen Foto: Archivbild Ziechaus

Das Ende der Tennenbronner Kläranlage steht nun bevor: Die Stilllegung sowie ein Umbau zu einem Retentionsbecken soll der Gemeinderat Ende des Monats beschließen.















Schramberg-Tennenbronn - Zuvor wird das Thema noch am Dienstag, 13. September, im Ortschaftsrat sowie am Donnerstag, 22. September, im Technikausschuss betraten, bevor durch den Rat eine Woche später der Hammer fällt.

Im März dieses Jahres, erinnert die Verwaltung in der Beschlussvorlage, seien den Gremien die Ergebnisse einer Strukturanalyse vorgelegt worden, die das Weiterführen der Anlage oder den Anschluss des Ortsteils an die Kläranlage in der Talstadt verglichen hat. Das Ergebnis: Der Weiterbetrieb inklusive damit einhergehender Sanierung lohnt sich nicht. Um sicherzugehen, dass beim Legen eines neuen Kanals durch das Bernecktal keine bösen Überraschungen auftauchen, sollte dies durch eine tiefer gehende Planung ausgeschlossen werden, so seinerzeit der Beschluss.

Kanal kostet 4,2 Millionen Euro

"Diese Planungen konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Das Bernecktal wurde vermessen, es wurden Probebohrungen für ein Baugrundgutachten durchgeführt und eine mögliche Trasse wurde festgelegt", informiert Tiefbauabteilungsleiter Konrad Ginter nun in der Beschlussvorlage. Auf dieser Basis habe das Ingenieurbüro Breinlinger eine Kostenschätzung erstellt: "Die Kosten des Kanalbaus belaufen sich demnach auf rund 4,2 Millionen Euro."

Gute Nachrichten gebe es von der Finanzierungsseite, so habe das Umweltschutzamt eine Förderung in Höhe von rund 50 Prozent "gemäß Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 2015 in Aussicht gestellt". Im Strukturgutachten seien mit Kosten von 5,8 Millionen Euro ausgegangen worden, was bereits unter Berücksichtigung der Förderung und der zukünftigen Wartungs- und Unterhaltungskosten wirtschaftlicher als eine Sanierung und Weiterbetrieb der Kläranlage Tennenbronn gewesen wäre, erinnert der Tiefbauabteilungsleiter.

Auch ökologisch sinnvoll

Durch die Stilllegung der Anlage ergäben sich nicht nur wirtschaftliche Vorteile: "Die Abwässer werden in größeren Anlagen auch deutlich besser gereinigt. Die Schiltach wird in ihrem Oberlauf entlastet was sich voraussichtlich positiv auf die Gewässerökologie auswirkt und zu einer Verbesserung von Flora und Fauna führen wird", so Ginter in der Vorlage. Durch den Wegfall des aufwendigen Schlammtransports von Tennenbronn nach Schramberg per Lastwagen könnten künftig nicht unerheblich Mengen an Kraftstoff und somit auch CO2-Emissionen eingespart werden.

Einen weiteren Vorteil führt Konrad Ginter in einer anderen Beschlussvorlage für die heutige Sitzung auf: Wie berichtet, kann im Zuge der geplanten Kanalverlegung im Bernecktal durch den Eigenbetrieb Abwasser zusätzlich ein Radweg mitgebaut werden.