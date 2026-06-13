Abwärtsspirale: Abgerutscht - Eine Wohnungslose erzählt

Maria verlor Job und Wohnung. Nun kämpft sie um einen Neuanfang. Warum ihre Geschichte für viele Frauen steht - und laut Expertin uns alle angeht.
Trier/Mainz - Maria kann selbst nicht glauben, dass es so weit gekommen ist. Früher, sagt sie, sei ihr Leben doch okay gewesen, sie habe immer Geld gehabt. Doch dann geriet sie an falsche Männer: Der eine war kriminell, der andere gewalttätig. Immer wieder zog sie um, versuchte sich und ihre Tochter über Wasser zu halten. Später verlor sie erst ihren Job im Restaurant, dann die Wohnung.