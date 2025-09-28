Abtreibung in VS: Wenn Versorgung und Rechte fehlen

Fehlende Ärzte, gesetzliche Hürden, gesellschaftlicher Druck: Der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch bleibt schwierig – auch im Schwarzwald-Baar-Kreis.
Nicht nur in Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung ist der Weg zum Schwangerschaftsabbruch oft ein Kraftakt – auch im Schwarzwald-Baar-Kreis ist dieser mit Hürden verbunden. Der internationale Safe-Abortion-Day am 28. September macht auf diese Probleme aufmerksam und kämpft weltweit für das Recht auf sichere, legale Schwangerschaftsabbrüche.