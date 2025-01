Sanierung Höferweg Beiträge könnten Anlieger in Klosterreichenbach stark belasten

Historische Straße oder nicht, das ist der Knackpunkt für die Anliegerbeiträge, wenn es um die Sanierung von Straßen geht. Was den Höferweg in Klosterreichenbach angeht, gehen die Meinungen in dieser Sache auseinander.