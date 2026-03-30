Abteilung zieht Bilanz: Triberger Feuerwehr rückte 94 Mal aus

Die Feuerwehr Triberg hat bei ihrer Hauptversammlung ein arbeitsreiches Jahr bilanziert: 94 Einsätze, tausende Dienststunden und verschiedene Veranstaltungen prägten das Jahr.
Kommandant Martin Schätzle begrüßte anlässlich der 167. Hauptversammlung der Abteilung Triberg den stellvertretenden Kreisbrandmeister Christoph Kleiner, Andreas Schirm vom Verband und Bürgermeister Sven Ketterer sowie Mitglieder des Gemeinderats. Auch dem Nußbacher Abteilungskommandanten Patrick Hettich und Robin Bertsche mit Vertreter Raphael Schwer aus Gremmelsbach galt neben den Mitgliedern der Abteilung sein Gruß.