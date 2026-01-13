Abteilung zieht Bilanz: Schmieheimer Wehr musste 2025 insgesamt elf Brände löschen

Die Feuerwehrabteilung des Kippenheimer Ortsteils musste 2025 insgesamt 16 Mal ausrücken. In den meisten Fällen galt es, Flammen zu bekämpfen.

Durch Infoveranstaltungen mit dem Ziel der Personalakquise sind im vergangenen Jahr zwei neue Feuerwehrkameraden zu der bestehenden Blaulichttruppe hinzugestoßen. Da aber auch Austritte zu verzeichnen waren, setzt sich die Abteilung Schmieheim weiterhin aus 19 aktiven Feuerwehrangehörigen sowie fünf Betreuerin der Feuerfunken zusammen. Darüber berichtete Kommandant Arne Claßen. Von den insgesamt 30 „Feuerfunken“ – den jüngsten Wehrmitgliedern – sind 16 Kinder aus Schmieheim aktiv. Die Schmieheimer Jugendfeuerwehr besteht aus sieben Nachwuchskräften und bei den Alterskameraden ist die Abteilung Schmieheim mit acht Ehemaligen vertreten.

Mit 16 Einsätzen, davon elf im Bereich der Brandbekämpfung, waren fünf Einsätze weniger als im Vorjahr zu bewältigen, so Claßen. Die Einsatzzahlen liegen jedoch weiterhin über dem Durchschnitt von elf Alarmierungen im Jahresvergleich der zurückliegenden Dekade.

Wehr musste nach einem Unfall 100 Liter Öl beseitigen

Ein Dachstuhl- und ein Kaminbrand stellten – neben der Bindung einer Ölspur, die sich nach einem Unfall durch 100 Liter auslaufendes Öl gebildet hatte – die größten Herausforderungen dar und konnten Dank der Zusammenarbeit der Abteilungen sowie benachbarten Feuerwehren bekämpft werden. Zwei Fahrzeugbrände, die gut unter Kontrolle gebracht werden konnten und Einzelfälle blieben, waren glücklicherweise keine Neuauflage der Brandserie, die 2017 durch einen „Feuerteufel“ Schlagzeilen machte.

Bei Mannschafts-, Atemschutz und Maschinistenübungen sowie Fortbildungsveranstaltungen wurden unter anderem im Brandcontainer der Feuerwehr Offenburg der Brandverlauf in Bezug auf die hohen Temperaturen, welchen die Schutzkleidung ausgesetzt ist, erfahrbar gemacht. Die Frage „wo endet der Schutz durch die Schutzkleidung“ wurde so hautnah erlebt. Im Schlauchtrockenturm des Kippenheimer Feuerwehrgerätehauses fand eine Übung zur taktischen Lüftung im Brandfall statt. Auf dem Vorplatz konnten Erfahrungen im Umgang mit in Brand geratenen E-Autos erworben werden.

Nicht nur beim Jahresausflug nach Bamberg, sondern auch bei Infoveranstaltungen zur Personalakquise, bei Vorträgen und Besprechungen die Standortanlayse für das neue gemeinsame Feuerwehrgerätehaus betreffend, waren die Feuerwehrangehörigen zusätzlich eingebunden.

Feuerwehr freut sich über ein Plus in der Kasse

Bei der Brandschutzerziehung der Schulanfänger, dem Schulfest und dem Ferienprogramm machten die Kameraden ebenso eine gute Figur und brachten den Kindern die Arbeit der Feuerwehr näher und bauten „Berührungsängste“ mit den Einsatzkräften in Atemschutzausrüstung und Feuerwehrmontur ab.

Der Kassenabschluss zum Jahreswechsel wies mit mehr als 28 000 Euro einen Zuwachs in Höhe von rund 4500 Euro auf. Die Erlöse aus Bewirtungen sowie die Vermietung der Waldhütte schlagen hier zu Buche. Um diese weiterhin attraktiv zu halten, wurde die Wandverkleidung ausgebessert und kleinere Reparaturen vorgenommen.

Die Feuerwehrabteilung Schmieheim ist bereits komplett auf Digitalfunk umgestellt. Die gemeinsamen Dienstpläne mit der Abteilung Kippenheim haben sich bewährt und wurden obligatorisch zum Eintrag vorgelegt. Kommandant Claßen händigte den Kameraden abschließend die neu erstellten Dienstausweise aus.