Abteilung zieht Bilanz: Schmieheimer Wehr musste 2025 insgesamt elf Brände löschen

Die Feuerwehrabteilung des Kippenheimer Ortsteils musste 2025 insgesamt 16 Mal ausrücken. In den meisten Fällen galt es, Flammen zu bekämpfen.
Durch Infoveranstaltungen mit dem Ziel der Personalakquise sind im vergangenen Jahr zwei neue Feuerwehrkameraden zu der bestehenden Blaulichttruppe hinzugestoßen. Da aber auch Austritte zu verzeichnen waren, setzt sich die Abteilung Schmieheim weiterhin aus 19 aktiven Feuerwehrangehörigen sowie fünf Betreuerin der Feuerfunken zusammen. Darüber berichtete Kommandant Arne Claßen. Von den insgesamt 30 „Feuerfunken“ – den jüngsten Wehrmitgliedern – sind 16 Kinder aus Schmieheim aktiv. Die Schmieheimer Jugendfeuerwehr besteht aus sieben Nachwuchskräften und bei den Alterskameraden ist die Abteilung Schmieheim mit acht Ehemaligen vertreten.