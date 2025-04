Aus Delta wird Omega Donaueschingen feiert das Club-Comeback

Das Delta in Donaueschingen heißt jetzt Omega. Mit vollem Haus startete der legendäre Club durch. Viele Besucher feierten hier in ihrer Jugend und erinnerten sich bei der Neueröffnung an alte Zeiten. Alle waren sich jedoch einig: Auch das neue Konzept überzeugt.