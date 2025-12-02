Abteilung Schramberg-Heiligenbronn: Stiftung weiter „Hauptkunde“ der Feuerwehr

Die Feuerwehrabteilung Heiligenbronn verzeichnet drei Neuzugänge. Das es keinen Übertritt in die Alterswehr gab, wächst sie auf 22 Aktive an. Ebenso oft war sie im Einsatz.

In der Hauptversammlung im Gemeindehaus berichtete Abteilungskommandant Thomas Günter von 22 Einsätzen seit dem 22. November 2024. Der Großteil der Einsätze (17) entfiel auf die Brandmeldeanlagen (BMA) der Stiftung St. Franziskus. Viermal musste die Wehr ins Seniorenzentrum Waldmössingen und einmal zur Lebenshilfe im dortigen Industriegebiet ausrücken.

Teilweise mussten die Räume mit dem Druckbelüftungsgerät entraucht werden. Auffallend bei den BMA-Einsätzen war, dass in sechs Fällen der Grund für die Alarmierung nicht festgestellt wurde.

Im laufenden Jahr wurden bei 22 Übungsabende der Ablauf eines BMA-Einsatzes, Brandbekämpfung, Wasserförderung und technische Hilfeleistungen geprobt. Günter dankte Jonas Gaymann für die Teilnahme am Maschinisten-Lehrgang und ehrte ihn später für 15-jährigen Feuerwehrdienst mit dem Ehrenzeichen in Bronze.

Ausbildung absolviert

Zeit investiert für die Realbrandausbildung haben Timo Arnold, Alexander Herre, Oliver Kimmich und Thomas Stuhlberg. Pierre Knittel und Alexander Stuhlberg absolvierten den Truppführer-Lehrgang, Milena Gaymann und Yannis Wirth den Atemschutzgeräteträger-Lehrgang. Dafür gab es viel Lob vom Abteilungsleiter. Ihm zufolge wurde der Digitalfunk Ende März ins Feuerwehrfahrzeug und eine Woche später bei der Feststation im Gerätehaus eingebaut.

Wesentliche Veränderung

Eine wesentliche Veränderung für die Abteilung ist die neue Atemschutzeinheit, die ab Alarmierung B3 (ab Wohnungsbrand) im gesamten Stadtgebiet zusätzlich von Heiligenbronn aus ausrückt.

Durch Neueintritte von Pascal Herzog, Laurin Kimmich und Silas Herzog von der Jugendwehr hat sich die Zahl der Aktiven auf 22 erhöht. In der Jugendabteilung der Gesamtwehr stammen zwei Personen aus Heiligenbronn.

Vorausblickend wies Günter auf die Weihnachtsfeier am 6. Dezember im Gemeinderaum und die Hauptversammlung der Gesamtwehr am 17. April 2026 in der Festhalle Sulgen hin.

Stadtbrandmeister informiert

Über umgesetzte Projekte informierte Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle. Die Umstellung und Anpassung der Alarmierungs- und Ausrückeordnung (AAO) habe sich zu einem umfangreichen Projekt entwickelt. „Mit der neuen AAO haben wir in der Gesamtwehr einheitliche Einsatzketten, gleiche Führungsstrukturen, gleichmäßige Auslastung und den Grundschutz in der jeder Abteilung. Verbunden ist damit auch eine künftige stärkere Zusammenarbeit aller Abteilungen“, bekräftigte Wöhrle. Ein weiteres Ziel wäre, eine Atemschutznotfalltrainierte Staffel zu etablieren.

Neue Helme notwendig

Bei der Beschaffung neuer Einsatzhelme sei der Trageversuch gestartet und werde im ersten Quartal 2026 fortgesetzt. „Im Anschluss hoffen wir, zu einem möglichst einstimmigen Ergebnis zu kommen und sich ein Helm als deutlicher Favorit herausstellt. Bei der Beschaffung muss die Haushaltslage der Stadt berücksichtigt werden“, räumte der Kommandant ein.