Abteilung Schramberg-Heiligenbronn: Stiftung weiter „Hauptkunde“ der Feuerwehr

Die Feuerwehrabteilung Heiligenbronn verzeichnet drei Neuzugänge. Das es keinen Übertritt in die Alterswehr gab, wächst sie auf 22 Aktive an. Ebenso oft war sie im Einsatz.
In der Hauptversammlung im Gemeindehaus berichtete Abteilungskommandant Thomas Günter von 22 Einsätzen seit dem 22. November 2024. Der Großteil der Einsätze (17) entfiel auf die Brandmeldeanlagen (BMA) der Stiftung St. Franziskus. Viermal musste die Wehr ins Seniorenzentrum Waldmössingen und einmal zur Lebenshilfe im dortigen Industriegebiet ausrücken.