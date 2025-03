Neunmal war im vergangenen Jahr die Abteilung Langenbach der Vöhrenbacher Feuerwehr im Einsatz. Dabei macht sich, so Abteilungskommandant Edgar Schwörer, das Konzept der Spezialisierungen in den Abteilungen immer mehr bemerkbar.

Auf das vergangene Jahr blickte die Feuerwehrabteilung Langenbach bei ihrer Hauptversammlung zurück.

Einsätze Zu den wichtigsten Einsätzen gehörte der Gebäudebrand in der Wilhelmstraße in Furtwangen, wo die Abteilung auch wieder dringend benötigte Atemschutzträger stellen konnte. Mehrmals gab es Alarme durch Brandmeldeanlagen, aber auch eine Ölspur in Langenbach. Ungewöhnlich war ein Brand eines Müllfahrzeugs. Einen weiteren Brand gab es in Linach und ebenso einen Verkehrsunfall in der Villinger Straße. Hier übernahm die Abteilung Langenbach vor allem die Absicherung im Verkehr, damit die Abteilung Vöhrenbach sich voll auf die Menschenrettung konzentrieren konnte.

Fahrzeug Die vielfältige Einsatzbereitschaft der Abteilung mit dem neuen Fahrzeug verglich Edgar Schwörer mit einem Schweizer Taschenmesser. Das Langenbacher Fahrzeug wurde inzwischen sogar beispielhaft in der Zeitschrift des Kreis-Feuerwehrverbands vorgestellt.

Proben Das Thema Wasserversorgung mit dem Langenbacher Fahrzeug ist von besonderer Bedeutung, deshalb gab es auch vier Spezialproben gemeinsam mit dem Waldbrandzug Vöhrenbach. Die Abteilung absolvierte im vergangenen Jahr 13 Gesamtproben, 13 Spezialproben und verschiedene Proben mit der Jugendfeuerwehr. Sechs Mitglieder absolvierten weitere Lehrgänge. Besonders positiv bemerkte Edgar Schwörer, dass wieder zwei Jugendliche nach ihrem Probejahr ihren Dienst bei den Aktiven begonnen haben.

Zwei Jugendliche beginnen Dienst bei den Aktiven

Finanzen Der Kassenbericht von Thomas Grieshaber war ausgeglichen, vor allem auch durch die Einnahmen bei der Bewirtung am Kappenabend und durch die Altmetallsammlung.

Abschied Mit großem Dank in den Feuerwehr-Ruhestand verabschiedet wurde Hubert Thoma. Er wird der Feuerwehr allerdings weiter zur Verfügung stehen in der Konzeption „65plus – Senioren aktiv in unseren Feuerwehren“.

Dank Bürgermeister Heiko Wehrle dankte den Feuerwehrleuten, die Tag und Nacht bereitstehen und sich immer weiterbilden. So könne man sich sicher fühlen. Ortsvorsteherin Rafaela Riesle war beeindruckt: „Schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die bereit sind, ihre wertvolle Zeit der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.“

Engagierte Feuerwehrleute in Langenbach

Gesamtkommandant Ralf Heizmann betonte, die Stadt könne stolz sein, so engagierte Feuerwehrleute in Langenbach zu haben. Vor allem hob er das besondere Konzept des Langenbacher Fahrzeugs hervor, welches einen hohen einsatztechnischen Wert hat.

Ehrungen Für vollständigen Probenbesuch konnten bei der Versammlung Daniel Kreuz, Winfried Heizmann und Kommandant Edgar Schwörer ausgezeichnet werden.