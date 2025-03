Abteilung in Bisingen: Diese Mitglieder ehrt die Feuerwehr Wessingen

Verkaufsoffener Sonntag in Geislingen Mittelaltermarkt und Frühjahrsmode

In Geislingen haben sich am Wochenende Mittelalter-Fans aus dem Zollernalbkreis und von weiter her getroffen. Am Sonntag hatten parallel dazu Kleider-Müller und H&D Shoes für den Verkauf geöffnet.