Abteilung Heidenhofen/Aasen: Freude über motivierten Feuerwehrnachwuchs

Die Feuerwehrabteilung Heidenhofen/Aasen blickt auf starkes Jahr mit neuem Fahrzeug, Beförderungen und einer wachsenden Jugendfeuerwehr

Die Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heidenhofen und Löschmannschaft Aasen ist gut besucht gewesen. Neben den Aktiven erschienen auch Mitglieder der Altersmannschaft sowie Gesamtkommandant Gerd Wimmer mit seinen Stellvertretern Reinhold Schöndienst und Martin Kiefer. Zu Gast waren Ortsvorsteherin Petra Höfler aus Heidenhofen, Ortsvorsteher Lothar Mayer aus Aasen und die Vorstände der Heidenhofener Vereine – ein Zeichen für den guten Zusammenhalt im Ort, schreibt die Feuerwehrabteilung in einer Pressemitteilung.

Die Leitung blickte auf das Einsatz- und Übungsjahr zurück. Sechsmal rückte die Abteilung Heidenhofen/Aasen aus – von technischen Hilfeleistungen bis zu Brandeinsätzen war alles dabei. Die regelmäßigen Übungsabende fanden regen Zuspruch und boten abwechslungsreiche Szenarien, bei denen die Einsatzkräfte ihr Können vertieften.

Viel geboten Besonders erfreulich war der Bericht der Jugendfeuerwehr. Die Nachwuchsgruppe erlebte ein ereignisreiches Jahr mit vielen Proben, Ausflügen und Aktionen. Die Gruppe wächst stetig und freut sich über motivierte Jugendliche, die mit viel Begeisterung dabei sind.

Deutlich flexibler Ein Höhepunkt war die Vorstellung des neuen Mannschaftstransportwagens (MTW). Er ersetzt das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W), das die Abteilung Aasen im Bestand hatte. Die Abteilung ist stolz auf die Neuanschaffung, die viele Möglichkeiten eröffnet. „Wir sind damit deutlich flexibler bei Einsätzen. Zudem ist es das perfekte Fahrzeug für unsere stetig wachsende Jugendfeuerwehr", so die Leitung.

Der MTW soll sowohl im Einsatzdienst als auch für die Jugendarbeit und den Mannschaftstransport eingesetzt werden.

Beförderungen Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung waren Beförderungen: Marc Rottweiler und Matthias Höfler wurden zum Oberfeuerwehrmann ernannt, Daniel Breuer und Tobias Engesser zum Löschmeister befördert. Die Anwesenden gratulierten den Beförderten und ließen den Abend ausklingen.