Abteilung Heidenhofen/Aasen: Freude über motivierten Feuerwehrnachwuchs

Die Feuerwehrabteilung Heidenhofen/Aasen blickt auf starkes Jahr mit neuem Fahrzeug, Beförderungen und einer wachsenden Jugendfeuerwehr
Die Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heidenhofen und Löschmannschaft Aasen ist gut besucht gewesen. Neben den Aktiven erschienen auch Mitglieder der Altersmannschaft sowie Gesamtkommandant Gerd Wimmer mit seinen Stellvertretern Reinhold Schöndienst und Martin Kiefer. Zu Gast waren Ortsvorsteherin Petra Höfler aus Heidenhofen, Ortsvorsteher Lothar Mayer aus Aasen und die Vorstände der Heidenhofener Vereine – ein Zeichen für den guten Zusammenhalt im Ort, schreibt die Feuerwehrabteilung in einer Pressemitteilung.