Absurder Vorfall in Norwegen

1 Das war knapp: Ein Containerschiff ist in einem norwegischen Fjord kurz vor einem Haus am Wasser zum Stehen gekommen. Foto: Jan Langhaug/NTB/dpa Ein mehr als 130 Meter langes Schiff kann ein beeindruckender Anblick sein - erst recht, wenn es plötzlich direkt vor dem eigenen Wohnzimmerfenster steht.







Link kopiert



Trondheim - Das war knapp: Ein 135 Meter langes Containerschiff ist in einem norwegischen Fjord nur wenige Meter neben einem Haus am Wasser zum Stehen gekommen. Das Schiff lief am Morgen im Trondheimfjord nahe Byneset auf Grund - direkt vor dem Haus des Norwegers Johan Helberg.