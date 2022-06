1 Bei den Einsatzkräften herrschte nach dem tödlichen Unfall in Schonach Betroffenheit. Foto: Eich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Nach dem Absturz eines Segelfliegers in Schonach, bei dem der 22-Jährige Pilot tödlich verletzt wurde, herrscht noch Rätselraten über die Ursache. Ein Zwischenbericht zu den Ermittlungen wird erst im August erwartet.















Link kopiert

Schonach - Es war ein schwarzes Wochenende für die Segelflieger in Baden-Württemberg. Nach dem tödlichen Unglück am Freitag in Schonach, starb am Samstag bei Sulz ein 57-Jähriger bei einem Absturz. Zuvor wurde ein 55-Jähriger bei einer Außenlandung in Bad Liebenzell verletzt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wie funktioniert die Suche nach der Ursache?