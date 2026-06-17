Absturz in Kreisliga A: Geht es beim FSV Seelbach bald in einer Spielgemeinschaft weiter?

Die FSV-Kicker wurden in zwei Jahren aus der Landesliga in die Kreisliga A durchgereicht. Neuzugänge sind nur schwierig zu gewinnen. Eine Spielgemeinschaft könnte helfen.
Der FSV Seelbach befindet sich im freien Fall. Vergangene Saison noch Landesligist, muss der Traditionsclub aus dem Schuttertal kommende Saison in der Kreisliga A antreten. Der Abstieg aus der Bezirksliga stand in dieser Saison frühzeitig fest. Nur der FV Unterharmersbach hat sich zum Saisonschluss noch hinter dem FSV eingereiht. Durchgereicht nennt man so etwas in der Sportsprache. Eine Spielgemeinschaft soll nun mittelfristig für ein gesundes Fundament sorgen.