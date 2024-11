1 Der FC 04 Gütenbach hofft, die SWR3-Party in den Schwarzwald-Baar-Kreis holen zu können. Foto: SWR3

Der FC 04 Gütenbach macht bei der SWR3-Party-Challenge mit. Abgestimmt werden kann noch bis 19. November, kurz nach 7 Uhr.









Eine „90er-Party“ mit SWR3-DJ in Gütenbach? Dafür setzt sich der FC 04 Gütenbach ein. Am Montag, 18. November, um 11.15 Uhr trat er live im Radio bei der „SWR3-Party-Challenge“ gegen den SKV Oberstenfeld und die SPVGG Rödersheim 1951 an, um eine „90er-Party“ von SWR3 in den Schwarzwald-Baar-Kreis zu holen.

Ab sofort bis Dienstag, 19. November, um kurz nach 7 Uhr können alle ihre Stimme für den FC 04 Gütenbach online über die Webseite von SWR3 abgeben. Lesen Sie auch Gewinnt das Team aus Gütenbach, kann es die Party mit SWR3-DJ veranstalten und mit der Veranstaltung bestenfalls die Vereinskasse aufbessern. Was war der Anlass für die Teilnahme? Beworben hat sich Lukas Faller mit seinem Team. Über die Beweggründe sagt er: „Wir aus Gütenbach sind zwar ein kleines Dorf, aber wir wissen, wie man Feste feiert, und das würden wir jetzt gemeinsam mit euch und mit SWR3 gerne auf das nächste Level heben, indem wir eine fette 90er-Party in unserer Gemeindehalle veranstalten. An alle Nachbarvereine und umliegenden Ortschaften: Stimmt für uns ab, und dann gibt es eine Riesen-fette Party!“. Zur Programmaktion Auch andere Vereine können sich hier online bewerben. Im Aktionszeitraum treten wochentags drei Organisationen um 11.15 Uhr live im Radio gegeneinander an, um für sich zu werben. Wer die anschließende Online-Abstimmung gewinnt, dem stellt der Radiosender einen SWR3-DJ für seine Party zur Verfügung. Dabei können die Vereine zwischen verschiedenen Genres auswählen: 80er-Jahre, 90er-Jahre, Mixed-Music, Mallorca, Ibiza, Fasching und Rock. Die Programmaktion läuft noch bis Freitag, 29. November.