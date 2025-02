Spektakuläre Arbeiten in der Höhe Vodafone installiert neuen 5G-Mobilfunkmast in Lahr

Aufsehenerregende Arbeiten in schwindelerregender Höhe finden derzeit in der Lahrer Kreuzstraße statt: Vodafone lässt seine Antennenanlage am Gebäude von Intersport Gärtner austauschen.