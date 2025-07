Abstimmung im Kreistag: Marc Mayer will dritter stellvertretender Kreisbrandmeister werden

Der dritte stellvertretende Kreisbrandmeister könnte bald aus Bisingen kommen: Marc Mayer hatte sein Interesse bekundet. Am Montag kommender Woche entscheidet der Kreistag.

Erhält Marc Mayer die Zustimmung, würde er das Amt zum 1. August 2025 für fünf Jahre (bis zum 31. Juli 2030) zusätzlich übernehmen. Er ist in diesem Zeitraum „Ehrenbeamter auf Zeit“. Weitere stellvertretende Kreisbrandmeister sind Florian Rebholz (aus Balingen) und Frieder Dieringer (aus Rangendingen) – sie wurden zum 1. August 2023 vom Kreistag bestellt.

Der hauptamtliche Kreisbrandmeister, Sven Röger, ist seit November 2023 in seiner Funktion tätig. In der Beschlussvorlage für die Kreistagssitzung am Montag heißt es: „Nach nunmehr erfolgter Abstimmung mit dem Kreisbrandmeister Sven Röger wird weiterhin der Bedarf für einen dritten Stellvertreter, insbesondere zur Sicherstellung der Abwesenheitsvertretung, gesehen.“

Das Verfahren zur Auswahl eines dritten Stellvertreters begannen demnach im vergangenen Jahr: Bis Weihnachten 2024 konnten Interessenbekundungen schriftlich beim Kreisbrandmeister eingereicht werden. Eingegangen waren nach Angaben aus der Beschlussvorlage vier Vorschläge.

16 von 21 Stimmen entfielen auf Marc Mayer

In einem Vorverfahren wurden Gespräche mit allen Interessenten geführt. Zwei davon schafften es in die nächste Runde. Diese beiden führten weitere Gespräche mit den Feuerwehrkommandanten aus dem Zollernalbkreis im Mai 2025. Die Kommandanten stimmten in geheimer Wahl (ohne die beiden Interessenten) ab. Auf Marc Mayer entfielen 16 von 21 Stimmen und somit die Mehrheit.

Marc Mayer erklärt zu seiner Motivation für das Amt auf Anfrage: „Ich bin Feuerwehrmann mit Leib und Seele.“ Für ihn ist die Funktion des dritten Stellvertreters „nochmal eine Herausforderung, nochmal was Neues“ und eine Möglichkeit, noch mehr dazu zu lernen.

Mayer verfügt über „fachliche und persönliche Voraussetzungen“

Die Erfahrungen dazu hat er: Er leitete 14 Jahre die Abteilung Bisingen, war zehn Jahre stellvertretender Gesamtkommandant in Bisingen und seit dem Jahr 2022 übt er die Funktion des Kommandanten aus.

In der Beschlussvorlage heißt es nicht umsonst: „Marc Mayer verfügt durch sein Fachwissen, seine Erfahrung und sein souveränes Auftreten sowohl über die fachlichen als auch über die notwendigen persönlichen Voraussetzungen für das Amt des stellvertretenden Kreisbrandmeisters.“

Jahrelange Erfahrung als Notfallsanitäter und Disponent

Neben seiner Expertise innerhalb der Feuerwehr verfüge Mayer über jahrelange Erfahrung als Notfallsanitäter und Disponent in der Integrierten Leitstelle Zollernalb. Darüber hinaus konnte er sich „sehr erfolgreich in der Koordination und Bewältigung von Großschadenslagen beweisen“, genannt wird in diesem Zusammenhang die Hochwasserkatastrophe vom 2. Mai 2024.