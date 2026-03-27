Abstimmung im Gemeinderat: Schwörstadt zahlt an Musikschulen keine Zuschüsse mehr

1 Die Musikschule Rheinfelden bekommt in diesem und dem kommenden Jahr kein Geld mehr aus Schwörstadt. Foto: Heinz Vollmar Die Einrichtungen in Rheinfelden und Bad Säckingen müssen 2026 und 2027 ohne Geld aus Schwörstadt auskommen.







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Den Beschluss, dass die beiden Musikschulen in den Jahren 2026 und 2027 keine Zuschüsse mehr für die Personalkosten erhalten werden, fasste der Gemeinderat mehrheitlich am Donnerstagabend in öffentlicher Sitzung. Dass es dazu kommt, war das Ergebnis einer kontroversen Debatte, die Gemeinderätin Rebecca Eckert eröffnet hatte. Sie verglich die Bezuschussung der Musikschulen mit der Vereinsförderung und vertrat die Ansicht, dass man auch im Fußballverein Talente habe, die es zu fördern gelte. Diesen Vergleich lehnte Thomas Schneider ab. Jürgen Zwigart sprach sich für eine alleinige Bezahlung des Individualunterrichts an den Musikschulen durch die Eltern aus.