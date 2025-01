Abstimmung im Bundestag: Plötzlich steht Friedrich Merz als der Verlierer da

1 Im Bundestag: Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Die Union will ihr Zustrombegrenzungsgesetz durch den Bundestag bringen – und nimmt dabei Stimmen der AfD in Kauf. Am Ende reicht es aber nicht. Kanzlerkandidat Friedrich Merz bringt das in Schwierigkeiten.









Es ist jetzt eine schwierige Stunde für Friedrich Merz, als er am Ende des Tages nach der Niederlage vor die Presse tritt. Man kann ihm ansehen, dass das anstrengende Minuten sind. Auch wenn er eine ganz andere Geschichte erzählt. Er sehe sich, sagt Merz, „sehr gestärkt, auch durch das, was wir in der Fraktion in dieser Woche entschieden haben“, sagt er. Jetzt würden die Fraktion und auch er selbstbewusst in den Wahlkampf gehen.