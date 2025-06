Abstimmung bei Hauptversammlung: GSV Mietersheim beschließt Erhöhung der Mitgliederbeiträge

Vorstandsvorsitzende Tanja Ugi informierte über Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres. So wurden im Dorf Vereinsflyer verteilt. Mit diesem informiere man über Aktivitäten und Veranstaltungen. Auch künftig wolle man so jeden Haushalt in Mietersheim ansprechen. Neben Vorstandssitzungen wurden Veranstaltungen vorbereitet und die Ausrichtung der Weihnachtsfeier diskutiert.

Die Arbeiten an der GSV-Halle gingen weiter. Auch vereinseigene Feste kamen nicht zu kurz. Im September lief der Feierabendhock, im Oktober das Dorf-Quiz, Mitte Dezember die Weihnachtsfeier. Diese Events beleuchtete auch Stefan Breitner. Zudem betonte er, dass die GSV-Homepage regelmäßig mit Infos gefüttert wird.

Die Vereinsfinanzen wurden von Diana Frei vorgestellt. „2024 haben wir mit einem gutem Ergebnis abgeschlossen, so dass wir wieder schwarze Zahlen schreiben konnten“, berichtete die Ortsvorsteherin, die beim GSV die Kassenführung innehat. „Trotz der gestiegenen Kosten für Versicherungsbeiträgen und Beiträgen für den Zweckbetrieb der HSG Ortenau Süd in der Abteilung Handball konnten wir nach Bereinigung aller Ausgaben ein Kassenplus verzeichnen.“ Dennoch rief sie auf, sich mehr an Arbeitseinsätzen bei Vereinsveranstaltungen zu beteiligen.

Sportgruppe erfreut sich reger Beteiligung

Ugi brachte einen Antrag für die Erhöhung der Mitgliederbeiträge zum 1. April ein. Er wurde bei vier Enthaltungen angenommen. Die jährlichen Grundbeiträge bleiben für Erwachsene bei 40, für Jugendliche bei 25 und für Familien bei 90 Euro. Angepasst wurden die Zuschläge für Aktive: Handball- Senioren zahlen 40, die Handball-Jugend 30 Euro. Die Freizeitsport-Damen zahlen 20 Euro, für Fun- und Outdoorsport sind es zehn Euro. Für Minis und das Kinderturnen sind 20 Euro zu zahlen.

Larissa Schwarz übernahm den Bericht der Abteilung Damensport. Das abwechslungsreiche und funktionelle Ganzkörpertraining kommt gut bei den Mitgliedern der Sportgruppe an. Eine rege Beteiligung erfahren auch die Aktivitäten und Ausflüge der Sportgruppe.

Sebastian Gebert, Abteilungsleiter Fun-und Outdoorsport sprach von einem Jahr, das geprägt war von abwechslungsreichen Aktivitäten, sportlichen Herausforderungen und unvergesslichen Naturerlebnissen. Zu den Aktivitäten zählten ein Besuch der Tschamerhöhle, eine Wanderung rund um Sulz sowie eine Radtour in den Taubergießen.

Hansjörg Koller informierte über die Abteilung Handball. Der Spielbetrieb verlief weitestgehend reibungslos, so dass genügend Zeit für die Organisation der diesjärhigen Jubiläumsfeierlichkeiten blieb. Im Seniorenbereich stellte man drei Herren- und eine Damenmannschaft. Die erste Herrenmannschaft schloss in der Bezirksoberliga mit einem sechsten Platz ab.

Saison im Handball wird herausfordernd

Die zweite Herrenmannschaft setzte sich nach einem Herzschlagfinale durch und wurde verdient Meister in der Bezirksoberliga. Die dritte Herrenmannschaft musste nach einem vorherigen Klassenerhalt doch absteigen. Die Damen beendeten die Saison auf dem fünften Tabellenplatz.

Herausfordernd werde die kommende Saison durch die Neustrukturierung der Bezirke, so Koller. Bisher stehe die Klasseneinteilung auf Bezirksebene noch nicht fest. Klar ist aber, dass die Mannschaft der HSG Ortenau Süd dem Bezirk 6 angehören wird. Die Neuordnung der Bezirke und die Fusion der Verbände werde kritisch gesehen, da es weitreichende Konsequenzen im Bereich der Fahrtstrecken geben kann. „Dadurch steigen die Kosten und vermutlich auch die Abgaben an die Verbände, was für uns eine starke Herausforderung werden wird“, so Koller.

Kerstin Reinholz berichtete über die Jugendarbeit innerhalb des GSV beziehungsweise der HSG Ortenau Süd. Alle Mannschaften der Bereiche E- bis A-Jugend beendeten die Saison mit guten Ergebnissen. Auch im Bereich der Handball-Minis konnte Reinholz nur Gutes berichten. Sie informierte weiterhin über das Kinder- und Eltern-/Kinderturnen, das bei allen aktiven Teilnehmern gut ankomme.

Mitgliederentwicklung

Gerhard Ruder berichtete auf der Hauptversammlung über die Mitgliederentwicklung des Vereins. 2024 wurde demnach ein Zuwachs verzeichnet. Aktuell hat der GSV 370 Mitglieder – davon sind 154 aktive und 216 passive Mitglieder. In Summe sind 266 Erwachsene und 104 Jugendliche im Verzeichnis eingetragen, wie Ruder betonte.