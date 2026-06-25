Abstiegsrelegation zur Kreisliga A: FC Pfohren ist im ersten Schritt fast durch

Spfr. Schönenbach muss im Rückspiel einen 0:4-Rückstand aufholen. Der A-Liga-Klassenerhalt hängt aber vor allem vom FC Furtwangen ab.

Abstiegsspiele Kreisliga A in Kreisliga B: Sportfreunde Schönenbach – FC Pfohren (Samstag, 18 Uhr, Hinspiel: 0:4). Letzter Rettungsanker oder Muster ohne Wert? Das Duell der beiden Vorletzten der A1 und A2 scheint bereits entschieden.

Und doch muss der Gewinner weiter zittern.Die Bregtäler sind zum Abschied von Trainer Zejlko Cosic mit anderthalb Beinen bereits abgestiegen. Nur ein 4:0 hilft für eine Verlängerung weiter, ein 5:0 würde genügen, damit die Schönenbacher mit Furtwangen mitzittern können.

Unsere Empfehlung für Sie Relegation zur Landesliga Warum die Furtwanger vor dem Rückspiel zuversichtlich sind Am Samstag steigt im Bregstadion vor einer großen Zuschauerkulisse das entscheidende Duell gegen den TSV Aach-Linz. Spielbeginn wurde aufgrund der Hitze auf 18 Uhr verschoben.

Klar ist: Einer steigt sicher ab, der Sieger darf berechtigt hoffen. Rein sportlich war der FCP mit der fast doppelten Punktzahl in der regulären Runde der Favorit, wurde dieser Rolle im ersten Spiel gerecht. Die Pfohrener wollen die zweite Partie ebenfalls konzentriert angehen.