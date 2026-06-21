Abstiegsrelegation Kreisliga A: FC Pfohren stellt bereits klar die Weichen

Mit einem klaren 4:0-Heimerfolg im Hinspiel gegen die Sportfreunde Schönenbach bleiben die Hoffnungen auf den Klassenerhalt auf der Baar intakt.
Abstiegsrelegation A1/A2 in die Kreisliga B, Hinspiel: FC Pfohren - Sportfreunde Schönenbach 4:0 (1:0). Im ersten Spiel hat sich der FC Pfohren am Sonntagabend mit dem Heimsieg eine sehr gute Ausgangsbasis geschaffen, um am kommenden Samstag beim Rückspiel in Schönenbach (14 Uhr) den Direktabstieg zumindest für zwei Stunden hinauszuzögern, bevor feststeht, ob der FC Furtwangen in die Landesliga aufsteigt und somit nur der Verlierer in die Kreisliga B zurück muss.