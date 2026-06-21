Abstiegsrelegation Kreisliga A: FC Pfohren stellt bereits klar die Weichen

Mit einem klaren 4:0-Heimerfolg im Hinspiel gegen die Sportfreunde Schönenbach bleiben die Hoffnungen auf den Klassenerhalt auf der Baar intakt.

Abstiegsrelegation A1/A2 in die Kreisliga B, Hinspiel: FC Pfohren - Sportfreunde Schönenbach 4:0 (1:0). Im ersten Spiel hat sich der FC Pfohren am Sonntagabend mit dem Heimsieg eine sehr gute Ausgangsbasis geschaffen, um am kommenden Samstag beim Rückspiel in Schönenbach (14 Uhr) den Direktabstieg zumindest für zwei Stunden hinauszuzögern, bevor feststeht, ob der FC Furtwangen in die Landesliga aufsteigt und somit nur der Verlierer in die Kreisliga B zurück muss.

Der Spielverlauf Nach einer fast torlosen ersten Hälfte traf Pfohren durch Ramon Arndt kurz vor der Pause zum 1:0 (43.). Die Gastgeber erwischten ebenso den perfekten Start in Hälfte zwei und entschieden die Partie mit dem schnellen 2:0 von Tobias Sumser.

In der 73. Minute schnürte Sumser einen Doppelpack und legte das 3:0 nach. Lukas Glunk sorgte für den 4:0-Endstand (82.).

Die Bregtäler aus Schönenbach sind mit dieser Niederlage mit einem Bein praktisch schon abgestiegen.

Die Statistik

Tore: 1:0 (49.), 2:0, 3:0 Sumser (50., 73.), 4:0 Glunk (82.). Schiedsrichter: Dennis Dickscheid (Schonach). Zuschauer: 200.