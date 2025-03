Abstiegskampf in der Landesliga Staffel 3: Der TSV Frommern will unbedingt punkten

1 Das Hinspiel ging mit 2:1 an den SV Croatia Reutlingen. Der TSV Frommern will nun den Bock umstoßen. Foto: Kara

Der TSV Frommern hat mit dem Auswärtsspiel am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Croatia Reutlingen keine leichte Aufgabe vor sich. Der Tabellenachte siegte zuletzt mit 1:0 beim BSV Schwenningen.









Die Last-Minute-Niederlage in Harthausen wirkte in der Trainingswoche beim TSV Frommern noch nach. Für Spielertrainer Armin Hotz war klar: „Wir müssen das Spiel trotz des tiefen Platzes über 90 Minuten gehen können und das können wir auch. Am Ende war es eine Einstellungssache, die dann bei uns in der zweiten Halbzeit gefehlt hat.“