Abstiegskampf in der Bezirksliga: FC Hardt kann die Klasse sichern – erfährt das aber erst im Juni

Denn die Ausgangslage hat sich für den FC Hardt und seinen Spielertrainer Nino Eisensteck seit Jahresbeginn eigentlich nicht verändert. „Seit Beginn der Rückrunde ist für uns jedes Spiel ein Endspiel und wir machen das sehr gut“, sagt er mit Blick auf die Abstiegsregelung in den beiden Bezirksliga-Staffeln, die in der kommenden Saison zusammengelegt werden.

Denn so kommt es, dass der FCH auf Platz sieben „die erfolgreichste Saison ever“ (Eisensteck) spielt, vor dem letzten regulären Spieltag aber mittendrin ist im Kampf um den Abstieg. Nach derzeitigem Stand der Dinge, würden die Hardter als Siebter in die Relegation gegen ihr Pendant aus der Staffel 1 – derzeit der SV Waldmössingen – müssen.

Lesen Sie auch

FC-Coach schaut auf sich

Während der SVM jedoch am letzten Spieltag seinen Rang behaupten muss, um nicht sicher abzusteigen, kann Eisensteck mit seinem Team den Blick nach vorne richten, von unten droht keine Gefahr mehr. Stattdessen kann der FC Hardt bei einem Sieg noch auf den sechsten Tabellenplatz hoffen, den momentan der SV Wurmlingen belegt. Noch.

So läuft die Aufstiegsrelegation

Denn die Wurmlinger bekommen es im Saisonfinale mit dem schon sicheren Staffel-2-Meister SGM Deißlingen/Lauffen zu tun, der jedoch mit Blick auf die Aufstiegsspiele gegen Mühlheim nichts zu verschenken hat.

Bis zum 22. Juni wird gespielt

In diesen treten Mühlheim und die SGM am 1. und 7. Juni gegeneinander an, der Sieger steigt sicher auf. Der Unterlegene trifft danach zunächst auf einen Landesligisten. Parallel spielen zwei weitere Bezirksliga-Vizemeister – Bezirke Nordschwarzwald und Alb – gegeneinander. Die jeweiligen Sieger ermitteln dann am 22. Juni in Bösingen den Landesligisten.

Diese Konstellation kennt auch Nino Eisensteck – mehr aber auch nicht. „Das können wir nicht beeinflussen“, sagt der Spielertrainer und will zunächst mit seiner Elf die eigenen Hausaufgaben machen. Die lautet: Ein Heimsieg gegen das Kellerkind Grün-Weiß Stetten am Samstag (15 Uhr), das bereits seit Wochen als Absteiger feststeht.

Die Saison ist nach dem Spieltag noch nicht vorbei

Doch selbst wenn der FC am Samstagnachmittag dann auf dem sechsten Platz steht, ist weder die Saison vorbei, noch ist der Klassenerhalt sicher. Daher endet die Saison für die Hälfte der Bezirksligisten am Wochenende noch nicht, sondern geht noch weiter.

Von Platz eins bis sieben spielen die Teams bis zum 7. Juni in Hin- und Rückspiel gegen den Gleichplatzierten der anderen Staffel. Viele dieser Partien haben am Ende sportlich aber keine Relevanz, sind aber pro forma nötig.

Noch einige Fragen offen

Denn die finale Zahl der Absteiger steht erst in ein paar Wochen fest, wenn die höherklassigen Ligen beendet sind. Laut Bezirksspielleiter Markus Aberle sieht es derzeit danach aus, dass das Duell Siebter gegen Siebter das relevante Spiel wird. Nur wenn zwei Landesligisten aus dem Bezirk absteigen würden, wäre das Sechsten-Duell entscheidend.

SG mit Lauterbach sorgt für weitere Szenarien

Beim FC Hardt kommt noch eine weitere Ebene in diese Konstellation hinzu. Durch die Spielgemeinschaft mit Lauterbach (derzeit auf Meisterkurs in der Kreisliga A1) hat die neue SGM gleich zwei Bezirksliga-Eisen im Feuer. Eisensteck weiß das. Sein Fokus gilt aber dem Spiel gegen Stetten.