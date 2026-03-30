Abstiegsdrama in der Landesliga: Warum die Bezirksliga sich um Freudenstadt und Ergenzingen sorgt

Das 6:5 zwischen der SpVgg Freudenstadt und dem TuS Ergenzingen sorgte dafür, dass sich der Abstiegskampf in der Landesliga zuspitzt. Die Entscheidung betrifft auch die unteren Ligen.

8:1 im Hinspiel, 6:5 im Rückspiel – die beiden Landesligaaufsteiger aus dem Bezirk Nordschwarzwald, SpVgg Freudenstadt und TuS Ergenzingen, haben sich in Sachen Toren in ihren beiden direkten Begegnungen nicht lumpen lassen. Jeweils in ihren Heimspielen setzten sich die Gastgeber durch und werden wohl in der kommenden Saison erneut aufeinandertreffen – dann allerdings wahrscheinlich in der Bezirksliga.

Elvedin Djekic, Trainer der SpVgg Freudenstadt, macht seit etlicher Zeit keinen Hehl daraus, dass seine Mannschaft wohl den Gang zurück in die Bezirksliga gehen wird. Zum jüngsten Spiel gegen den TuS erklärte er, warum sein Team nach dem zwischenzeitlichen 6:1 noch fast den Ausgleich kassierte. „Unsere beiden Sechser Nico Kinsky und Lucas Kroboth hatten Probleme bekommen und mussten raus. So geraten wir Mitte der zweiten Halbzeit in große Schwierigkeiten. Am Ende müssen wir noch froh sein, dass Ergenzingen nicht noch den Ausgleich macht. Eine Stunde haben es meine Jungs sehr gut gemacht und die Schwächen der Gäste bestraft.“

Sein Gegenüber, Florian Schwend, hatte bis zuletzt immer noch an den Klassenverbleib geglaubt – auch weil man auf die direkten Duelle gegen die Konkurrenz um den Abstieg hoffte. Hier sieht die Bilanz aber schlecht aus. Lediglich eine dieser direkten Begegnungen gewann der TuS – und das war der 8:1-Erfolg gegen Freudenstadt. Zur jüngsten Pleite sagte Schwend: „Wir haben gewusst, dass Freudenstadt ein hohes Pressing spielen wird und haben es hinten einfach nicht gut rausgespielt. Dadurch sind wir schnell in Rückstand geraten. Wir waren bei fast allen Gegentoren viel zu weit weg von unseren Gegenspielern. Wir haben es am Ende bei unseren Chancen auch nicht gut ausgespielt.“

Blick auf die Abstiegssituation

Durch den Sieg haben die Freudenstädter 16 Punkte – einen Punkt Rückstand auf den TuS. Dieser hat sechs Zähler Abstand auf den Relegationsplatz, den der SV Seedorf belegt. Falls es in der Verbandsliga zu keiner überraschenden Wendung mehr kommt, würden von dort die TSG Tübingen und der FC Rottenburg absteigen. Für die Landesliga Staffel 3 würde das bedeuten, dass die letzten vier (aktuell Freudenstadt, TSV Harthausen/​Scher, Ergenzingen und FC 07 Albstadt) absteigen würden und Seedorf in die Relegation müsste.

Diese Konstellation hätte wiederum in der Bezirksliga Nordschwarzwald zur Folge, dass hier ebenfalls vier Mannschaften direkt Abschied nehmen müssten. Heißt: Derzeit sollten vor allem der VfL Nagold II, die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee, die TSF Dornhan und der TSV Möttlingen eigentlich jeden Erfolg von Freudenstadt und Ergenzingen bejubeln.