Abstiegsdrama in der Landesliga: Warum die Bezirksliga sich um Freudenstadt und Ergenzingen sorgt

Das 6:5 zwischen der SpVgg Freudenstadt und dem TuS Ergenzingen sorgte dafür, dass sich der Abstiegskampf in der Landesliga zuspitzt. Die Entscheidung betrifft auch die unteren Ligen.
8:1 im Hinspiel, 6:5 im Rückspiel – die beiden Landesligaaufsteiger aus dem Bezirk Nordschwarzwald, SpVgg Freudenstadt und TuS Ergenzingen, haben sich in Sachen Toren in ihren beiden direkten Begegnungen nicht lumpen lassen. Jeweils in ihren Heimspielen setzten sich die Gastgeber durch und werden wohl in der kommenden Saison erneut aufeinandertreffen – dann allerdings wahrscheinlich in der Bezirksliga.